شكرا لقرائتكم الأهلي ينفي إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لا يُعاني من أية إصابات بفيروس كورونا كما زعمت بعض التقارير خلال الساعات الأخيرة.

وشدد مسئولو الأهلي، على أن الشناوي شارك في مران الفريق مساء اليوم حيث خاض تدريبات في الجيم قبل أن ينخرض في المران الجماعي للفريق ، وهو ما يؤكد أن الحارس الدولي سليم تماماً ولا يُعاني من أية إصابات سواء بكورنا أو غيرها وأن الحارس متواجد حالياً في معسكر الأهلي الذي يستعد من خلاله لنهائي أفريقيا الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.