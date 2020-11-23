شكرا لقرائتكم قلق بين جماهير الأهلى على محمد الشناوى بسبب هذه الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد السوشيال ميديا من جماهير الأهلى ، صورة لحارس الفريق محمد الشناوى مع ثلاثى المنتخب الوطنى الذى أصيب بفيروس كورونا وتم الإعلان عن إيجابية عيناتهم.

وظهر محمد الشناوى رفقة محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى وعلى جبر لاعب بيراميدز، ومحمود حمدى الونش لاعب الزمالك والثلاثى أصيبوا بفيروس كورونا.





ويخشى جمهور الأهلى أن يصاب محمد الشناوى بفيروس كورونا وغيابه عن نهائي القرن بين الأهلى والزمالك في نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له الجمعة المقبل.

ووجه العملاق محمد الشناوي، عدة رسائل للجماهير المصرية عامة والاهلاوية خاصة عن نهائى القرن الذى سيجمع فريقه مع غريمه التقليدي الزمالك في 27 من نوفمبر الجاري على استاد القاهرة، حيث يلتقي القطبين في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في على ملعب استاد القاهرة الدولى وكذلك منتخب مصر الاول والفوز فى مواجهتى توجو.

وقال الشناوى: حلمى المشاركة في كأس العالم للأندية بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، ورسالتي لجماهير الأهلي إن شاء الله نفرحكم يوم 27، أتمنى تواجد الجماهير في الملعب لأنه رقم 1 بالنسبة لنا، وبالنسبة لي لديّ حلم وهو المشاركة في مونديال الأندية من خلال التتويج بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ونتمنى بالطبع الحصول على اللقب القاري، وكل لاعب لديه الحق في الدفاع عن النادي الذي يلعب له لكن مع عدم وجود عصبية".