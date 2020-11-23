مصدر: الونش خضع لمسحة جديدة ينتظر نتيجتها بعد إيجابية كورونا

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، أنه خضع لمسحة جديدة ينتظر نتائجها فى تمام العاشرة من مساء اليوم، إلى جانب خضوعه لأشعة على الصدر وفحوصات طبية أخرى من أجل تحديد بعض الأمور الطبية الخاصة بحالته الصحية وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا حيث جاءت المسحة التى خضع لها بالأمس إيجابية، وذلك فى إطار عمل الجهاز الطبى للزمالك لإجراء محاولات لتحديد حالته النهائية قبل خوض النهائى الإفريقى.
ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد القاهرة، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظرًا لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائى.
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