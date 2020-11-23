شكرا لقرائتكم شادى محمد لجماهير القلعة الحمراء: ما تقلقوش الأهلي بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا شادى محمد كابتن الأهلى السابق، جماهير القلعة الحمراء، إلى الالتزام بالهدوء خلال الفترة الحالية، وعدم تتبع الأخبار الغير صحيحة عن الفريق والتى يشير بعضها إلى إصابة لاعبى الفريق الأحمر بكورونا، وقال شادى محمد عبد حسابه الشخصى على تويتر"اطالب جمهور الاهلي باالهدوء، هدوء يا اعظم جمهور،، الأهلي بمن حضر، واي 11 راجل في الملعب هيوفي بالغرض، متقلقوش، اطمئنو الاهلي بخير، وبلاش تتتبعو اخبار بير السلم، مطلوب الهدوء والثقه والدعم النفسي فقط لاغير.



شادى محمد

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت مؤخرا حول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى الفريق للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت إصابة كل من، محمود عبد المنعم كهربا، صالح جمعه، محمد شريف، وليد سليمان، أحمد ياسر ريان، وذلك قبل اللقاء الهام الذى يترقبه عشاق الأهلى أمام نادى الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى.

فى سياق آخر، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات مقبلة، وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، هذا وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.

ووقع أحمد رمضان بيكهام على عقود انتقاله مقابل 12 مليونًا و500 ألف جنيه دون دخول لاعبين فى الصفقة، بعدما كان الاتفاق الأول ينص على دفع مقابل مادى بخلاف إعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة، عاد وطلب مسئولو دجلة أن تعقد الصفقة بعيدًا عن اللاعبين، على أن يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكهام.

وتواجد أحمد رمضان بيكهام في مقر الأهلي اليوم بعد توقيع عقود انتقاله للأهلي في حضور أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، ليصبح الصفقة الثالثة للفريق بعد طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون.

واتفق مسئولو الأهلي مع دجلة على دفع قيمة الصفقة على قسطين، وعرض الأهلي على دجلة استعارة ثلاثة لاعبين، على أن يتم خصم قيمة إعارتهم من قيمة الصفقة، إلا أن الثلاثي المعروض لم يلق قبولاً لدى الإدارة الفنية لوادي دجلة، ليتم صرف النظر عن فكرة استعارة لاعبين والتركيز على المقابل المادي فقط.