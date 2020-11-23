شكرا لقرائتكم إنبى يطالب اتحاد الكرة في خطاب رسمي بعدم إقامة مباريات بدون الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن مسئولى النادى بترولى توجهوا بخطاب رسمى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل تقديم التماس له للتأكيد على مراعاة عدم إقامة أى مباراة للفريق الأول بدون مشاركة اللاعبين الدوليين عملاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المسابقة.

وأضاف عبد الناصر محمد: "لا يجب فرض الأمر الواقع حيث يشارك أربعة لاعبين من فريق إنبى مع المنتخب الأولمبى وهم لاعب الوسط أحمد يوسف والظهير كريم فؤاد والمدافع أسامة جلال والحارس محمود جاد وجميعهم اساسيون مع فريق البترولى".

أضاف عبد الناصر محمد، أنه ليس من العدالة مشاركة الفريق بدون لاعبيه الدوليين، قائلاً: "سيتضرر فريق إنبى جدًا من غياب هؤلاء اللاعبين فى ظل مسابقة من المنتظر أن تكون الأقوى خلال العشر سنوات الأخيرة ونحن الفريق الأكثر اختيارا لعناصر المنتخب الاوليمبى ونتشرف بهذا"، مشددًا على أنه ليس هناك فريق أخر سوى إنبى سيضرر، قائلاً: "لابد من النظر بعين الاعتبار لهذا الأمر اسوة بالأندية الأخرى فى المواسم السابقة وحتى لا يصارع الفريق على الهبوط مبكرًا".

وكان مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أكد أن النسخة الجديدة من بطولة الدورى المصرى الممتاز التى ستنطلق يوم11 ديسمبر المقبل سيتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين.

وقال رئيس لجنة المسابقات فى مؤتمر قرعة الدورى، "مسابقة الدورى لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، لن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط".

وأضاف مرزوق، "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.