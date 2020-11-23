شكرا لقرائتكم محمود أبو الدهب: موسيمانى أعاد شخصية البطل إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود أبو الدهب لاعب الأهلى السابق، عن أمنيته فى أن يحقق الفريق الأحمر بطولة دورى أبطال أفريقيا، عندما يواجه الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى بالمباراة النهائية، وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "السادسة عبر قناة الأهلى: أتمنى تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا، وموسيمانى أعاد الروح إلى الفريق وبصماته ظهرت بوضوح، على أيامنا كان كابتن صالح سليم يعقد جلسات معنا لبث تلك الروح قبل المباريات الهامة، والفريق لديه هدف واحد وهو التتويج باللقب، وروح الفانلة الحمراء هى العامل الرئيسى فى التتويج وموسيمانى أعاد هذه الروح، وشخصية البطل ظهرت مع موسيمانى والفريق أصبح يلعب خارج أرضه مثل المباريات على ملعبه.

أضاف: طاهر محمد طاهر لاعب لديه مهارات كبيرة جدا وسيكون لها دور مؤثر مع الأهلى والمنتخب، وأتمنى أن نرى مشهد حضارى فى مباراة الأهلى والزمالك لأن العالم كله سيشاهدها، فى النهاية يجب أن يكون هناك غالب ومغلوب.

واختتم: أصعب مباراة واجهت فيها الزمالك كانت فى موسم 96، كان الزمالك فارق عننا 13 نقطة وكان يطلق عليه فريق الأحلام، ولكن خضنا المباراة و شئ أمامنا إلا المكسب.