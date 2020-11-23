شكرا لقرائتكم القيعي يتحدث عن أجواء الإصابة بكورونا: لو وجد التنظيم مصر ستكون في مكان آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، الشكر لكل من حاول السؤال عنه بعد إصابته بفيروس كورونا، وابتعاده عن الساحة الرياضة خلال الفتة الماضية.

قال القيعى فى تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى: فضل من ربنا ورحمته عدت إلى المنزل بالأمس، وبداية أحب أوجه الشكر لكل إنسان كلف نفسه مشقة السؤال عنى وأعتذر عن عدم الرد، ولكنى رأيت كل المكالمات والرسائل، لأن الأزمة لم تكن فى الرد فقط ولكن فى التفسير، والحمدلله.

واصل: لا أحد يمكن أن يحقق فى إصابات كورونا، ولكن يجب أن نأخذ بالأسباب، أجواء المستشفى صعبة جداً وفى النهاية أنت لا تعلم ماذا تواجه، وأدعوا الجميع إلى الاحتياط، ونطلب من الله أن يعيد علينا نعمة "اللمة"، ويجب أن يعلم كل فرد أنه مسئول عن غيره وليس نفسه فقط، "أنا مكنتش قادر حتى أتفرج على التلفزيون والحالة النفسية كانت سيئة جداً".

استطرد: كنت أتمنى أن اكون متواجداً فى فوز قناة الأهلى بالأفضل عالمياً، وهذا يوضح قيمة ومكانة الأهلى، وأن الأهلى غير منشغل إلا بنفسه وفى النهاية نلعب كرة لكى نستمتع، والبعض لا يدرك قيمة الكرة المصرية التى تتسيد أفريقيا خاصة فى الوقت الحالى.

أشار: "مصر تحتاج للتنظيم وستكون في مكان آخر غير الموجودة به حاليا، مضيفا": "مستمر في الكورس العلاجي بعد ظهور سلبية المسحة الطبية الخاصة بي وعائلتي".