شكرا لقرائتكم الونش يتحدث عن حالته بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود حمدي الونش مدافع الزمالك أنه لا يشعر بأي أعراض حتى اللحظة الجارية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وقال لمصدر مقرب منه إنه يتواجد حالياً في العزل الصحي بمنزله بعدما خضع لمسحة بالأمس جاءت نتيجتها إيجابية، مُتمنياً التوفيق لزملائه في النهائي الأفريقي أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة وأنه يتمنى اللحاق بالمباراة والمشاركة مع زملاؤه في اللقاء المُرتقب.

على صعيد متصل ، جاء برنامج الزمالك لمواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعدادًا لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، الذي إنطلق اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.