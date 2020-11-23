بالتزكية الاستاذ عبدالملك البحري رئيسا لفرع الاتحاد اليمني للسنوكر والبلياردو بالامانة خلفا للرئيس السابق الكابتن الفقيد معين الحربي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - صنعاء : علي السعيدي

اختارة الهيئة الادارية لفرع الاتحاد اليمني للسنوكر والبلياردو بالامانة رئيسا جديدا خلفا للمنتقل الى رحمة الله تعالى الكابتن القدير معين الحربي

هذا وقد اجتمعت الهيئة الادارية لفرع الاتحاد اليوم في مقر الاتحاد العام للعبة وصوتوا بالاجماع على اختيار الاستاذ القدير عبدالملك البحري لرئسة الفرع ويمتلك البحري خبرة كبيرة في مجال اللعبة ويعتبر كذلك من الداعمين والمشجعين على اللعبة وبدوره وعد انه سيقوم بالعمل الموكل اليه على اكمل وجه وسيقوم بعمل دعوة لرجال المال والاعمال والشخصيات الاجتماعية والرياصية الى رعاية ودعم البطولات التي سيقيمها الفرع في قادم الايام وركز في مجمل حديثة على البحث اولا عن مقر مرموق وصالة للفرع وبعدها سيقوم بعقد البطولات

ومن جانب اخر دعا امين عام الفرع كافة المؤسسات الى الوقوف مع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم لاقحامهم في الالعاب الرياضية وابعادهم عن مجالس القات

هذا وقد تكونت الهيئة الاداريمن من الاتي

عبد الملك اسماعيل عبدالكريم البحري. رئيسا

مصطفى صالح محمد قنان. امينا عاما،

ماهر، حسين صالح الشوكاني. مسئولا فنيا

ابراهيم عبدالله محمد الفقية. مسئولا ماليا

فهد حسين محمد الشهاري. مسئولا اعلاميا

سحر السلامي. مسئولة القطاع النسوي

الجدير بالذكر ان الاتحاد اليمني العام للعبة سبق ورفع بمذكرة ترشيح للبحري الى مكتب الشباب والرياضة بالامانة لتزكية البحري