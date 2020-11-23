الصفقة الثالثة.. الأهلي يعلن تعاقده رسمياً مع أحمد رمضان بيكهام

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، تعاقده رسمياً مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن أمير توفيق قام بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن بيكهام وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي مقابل 12 مليونًا و500 ألف جنيه دون دخول لاعبين فى الصفقة، بعدما كان الاتفاق الأول ينص على دفع مقابل مادى بخلاف إعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة، عاد وطلب مسئولو دجلة أن تعقد الصفقة بعيدًا عن اللاعبين، على أن يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكهام.

وتواجد "بيكهام" في مقر الأهلي اليوم الإثنين بعد توقيع عقود انتقاله للقلعة الحمراء، في حضور أمير توفيق مدير تعاقدات النادي، ليصبح الصفقة الثالثة للفريق بعد طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون.

وأحمد رمضان بيكهام يبلغ من العمر 23 عامًا وشارك الموسم الماضي فى 30 مباراة بالدورى بقميص دجلة (سجل هدفين وصنع تمريرة ناجحة)، ونفذ 7 عرضيات بشكل صحيح من إجمالى 23 بدقة 30%، ومرر الكرة بشكل صحيح 31 مرة من إجمالى 41 بدقة 76%، وبلغت تمريراته القصيرة معدل 92 % بواقع 1201 تمريرة من 1300.