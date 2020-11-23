محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
أكد حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أنه في حالة جيدة، مشيراً إلى أنه شارك في مران الفريق الأحمر بشكل طبيعي.
وقال الحديدي في تصريحات لمصراوي: "الشناوي في حالة جيدة، وشارك في المران بشكل طبيعي جدا، هو حريص جدا علي نفسه منذ عودة الوباء في الانتشار من جديد".
وأضاف: "الشناوي جاهز لنهائي دوري أبطال أفريقيا وما تردد عن إصابته غير صحيح بالمرة".
واختتم وكيل الشناوي تصريحاته: "الشناوي يركز في تدريبات فريقه، وبالتأكيد لو هناك إصابة له أو لأي لاعب سيقوم النادي الاهلي بإعلان الأمر لأنه ليس سرا أو شىء يعيب أي لاعب".
وكانت تقارير صحفية قد تداولت أنباء عن إصابة الشناوي بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.
الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الزمالك يوم الجمعة القادم، باستاد القاهرة الدولي، في مباراة الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيله لمصراوي: الشناوي لم يُصب بـ"كورونا".. وجاهز لنهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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