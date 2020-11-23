قرار اتحاد الكرة يزعج إنبي.. واحتجاج رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، أن ناديه وجه خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للاحتجاج على قرار استمرار النسخة المقبلة من الدوري المصري الممتاز بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي أثناء أولمبياد طوكيو 2021.

وقال عبدالناصر، في تصريحات صحفية نقلها مراسل الخليج 365: "قدمنا خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة نلتمس فيه التأكيد على مراعاة عدم إقامة أي مباريات للفريق بدون مشاركة اللاعبين الدوليين لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المسابقة".

وأضاف: "عدم فرض الأمر الواقع حيث يشارك أربعة لاعبين من فريق إنبي الأول مع المنتخب الأوليمبي، وهم لاعب الوسط أحمد يوسف والظهير كريم فؤاد والمدافع أسامة جلال والحارس محمود جاد، وجميعهم أساسيون مع الفريق".

وأوضح: "ليس من العدالة مشاركة الفريق بدون هذا الرباعي، حيث سيتضرر الفريق جدا من غيابهم في ظل مسابقة من المنتظر أن تكون الأقوى خلال العشر سنوات الأخيرة".

وأكمل: "نحن الفريق الأكثر اختيارا لعناصر المنتخب الأوليمبي ونتشرف بهذا، لكن لن يتضرر أي ناد آخر سوانا".

وأتم مدير الكرة بإنبي قائلا: "لا بد من النظر بعين الاعتبار لهذا الأمر إسوة بالأندية الأخرى في المواسم السابقة، وحتى لا يصارع الفريق على الهبوط مبكرا".