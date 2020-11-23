مصدر لمصراوي: مسحة جديدة لكل لاعبي الأهلي.. ونتيجتها لم تظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أكد مصدر مسؤول، أن جميع لاعبي النادي الأهلي خضعوا لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا مساء اليوم، الإثنين.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن نتيجة المسحة لم تظهر حتى الآن.
وقال المصدر: "كل لاعبي الأهلي خضعوا لمسحة جديدة مع بداية مساء اليوم الإثنين، ولم تظهر نتيجتها حتى الآن".
وكانت تقارير صحفية قد تداولت أنباء عن إصابات جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي الأهلي، خلال الساعات الماضية.
الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الزمالك يوم الجمعة القادم، باستاد القاهرة الدولي، في مباراة الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
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