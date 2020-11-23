بيراميدز يعلن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيراميدز تعاقده رسميا مع أحمد سامي قادما من مصر المقاصة في أحدث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد 2020/2021.

ووقع سامي على عقد يربطه ببيراميدز حتى عام 2024، ليصبح أولى صفقات النادي في عهد المدير الفني الأرجنتيني الجديد رودولفو أروابارينا.

وكان صاحب الـ28 عاما انتقل إلى المقاصة في قادما من تليفونات بني سويف في صيف 2014، وتمت إعارته في الموسمين الماضيين إلى طلائع الجيش.

ودعّم بيراميدز صفوفه هذا الصيف بعدة صفقات قوية أبرزها رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، بجانب ضم أحمد فتحي وشريف إكرامي بعد نهاية عقدهما مع الأهلي.

يُذكر أن وصيف الكونفدرالية سيبدأ مشواره في النسخة الجديدة للدوري المصري الممتاز الذي ينطلق يوم 11 ديسمبر المقبل بمواجهة الاتحاد السكندري.