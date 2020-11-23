أمير توفيق لمصراوي: بيكهام تنازل عن 2.5 مليون جنيه للعودة إلى الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن اللاعب أحمد رمضان بيكهام تنازل عن مبلغ بقيمة 2.5 مليون جنيه لاتمام صفقة تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقبل ساعات أعلن توفيق، عن تعاقد الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات قادمة.

وقال توفيق في تصريحات لمصراوي، إن اللاعب رحب بالتعاقد مع الأهلي منذ معرفته برغبة النادي في التعاقد معه.

وأضاف:" بيكهام تنازل لصالح الأهلي عن مبلغ بقيمة 2.5 مليون جنيه من عقده من قيمة الصفقة اللي دفعت لوادي دجلة من أجل التواجد مع القلعة الحمراء".

وأوضح، أن التفاوض مع بيكهام كان منذ فترة، وتم عرض اللاعب على المدرب موسيماني الذي ابدى اعجابه بقدراته التي تناسب طريقة لعبه، حيث يمكنه اللعب في العديد من المراكز.

وردًا على الموافقة على رحيله بـ 5 ملايين جنيه وبعد ذلك التعاقد معه بملبغ 12.5 مليون جنيه قال:" حين رحل عن الأهلي لم يكن بهذا التطور ومع دجلة ارتفع مستواه ولعب مع المنتخب الأولمبي".

وأوضح، أن اللاعب تربى داخل القلعة الحمراء ويعرف قيمة النادي والحصول علىه بهذا الرقم بعد تطوره فهذا أمر جيد.