تجديد إعارة مدافع الأهلي إلى سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: توصل نادي سموحة لاتفاق مع النادي الأهلي على ضم مدافعه الشاب محمد عبدالمنعم لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان عبد المنعم انضم إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف. وسيستمر محمد عبدالمنعم مع سموحة خلال الموسم المقبل 2020/2021 بعدما نجح الفريق السكندري في تجديد استعارته. وكان عبدالمنعم كشف في وقت سابق عن رغبة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في قطع إعارته وعودته للأهلي، لكن اللاعب أتم اتفاقه مع سموحة. يُذكر أن محمد عبدالمنعم يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد لثلاث سنوات.

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