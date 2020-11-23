أحمد رمضان: نهائي إفريقيا حياة أو موت.. يجب أن نفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر أحمد رمضان مدافع الأهلي الجديد المنتقل إلى صفوفه قادماً من وادي دجلة أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل بمثابة حياة أو موت لفريقه.

ويلعب الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أملاً في حصد اللقب التاسع، بنيما يسعى الزمالك للقبه السادس.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال رمضان :"أنا أحد أبناء النادي وفخور بعودتي، لقد حاربت حتى أعود إلى هذا النادي من جديد".

وأضاف رمضان الشهير بـ"بيكهام" قائلاً :"أي لاعب في مصر أو إفريقيا أو العالم يتمنى الانضمام إلى النادي الأهلي".

وعن نهائي دوري الأبطال قال رمضان :"المباراة حياة أو موت بالنسبة لنا، يجب أن نفوز فقط بها، وبالتأكيد أتمنى المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وأنهى رمضان :"رسالتي للجماهير هي أنني واحد منهم، كنت أحضر كل مباريات الفريق مع المشجعين في المدرجات، والآن أعدهم بأنني سأكون على قدر ثقتهم وستكون الفترة المقبلة مليئة بالبطولات".