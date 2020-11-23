أحمد مرتضى: إصابة محمود الونش بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، إصابة محمود حمدي "الونش"، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات لإذاعة "اون سبورت"، إن المسحة التي أجراها الونش، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وكان مصدر كشف لمصراوي، أن الونش بحاجة إلى مسحة جديدة لمزيد من التأكيد حول إيجابية أو سلبية العينة الخاصة به، قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي. (طالع التفاصيل).
الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الأهلي يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.
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