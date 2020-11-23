الأهلي يُعلن التعاقد مع أحمد بيكهام لمدة 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، عن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات قادمة.

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن أمير توفيق نسق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.

جدير بالذكر أن وادي دجلة سبق وأن أعلن عبر "الخليج 365"، الاتفاق على كافة بنود التعاقد مع الأهلي فيما يخص صفقة انتقال بيكهام للقلعة الحمراء.