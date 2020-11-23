حارس انجلترا السابق: ليفربول أفضل بدون صلاح والإدارة لا تمانع بيعه

يرى ديفيد جيمس حارس مرمى ليفربول الإنجليزي السابق، أن الريدز يقدمون اداءًا أفضل خلال المباريات عند غياب محمد صلاح، واصفًا اياه بأنه ليس لاعبًا عظيمًا.

أضاف ديفيد جيمس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية:" لقد قلتها من قبل، محمد

صلاح ليس لاعبًا عظيمًا، وليفربول يكون أفضل بدونه، يلعبون بشكل انسيابي أكثر عند غيابه، شاهدنا ذلك أمام ليستر سيتي ومن قبل أمام برشلونة ".

وواصل:"اللاعبون الذين يأخذون الكرة ويركضون بها، عليك فقط

إيقافهم، هذا ما يحدث مع محمد صلاح رغم أنه قام بتسجيل ثمانية أهداف هذا الموسم".

وتابع ديفيد جيمس:" لا أعتقد أن ليفربول يعتمد على صلاح وهذا شيء جيد ليورجن كلوب".

وأضاف حارس ليفربول السابق:" ادارة ⁧‫نادي ليفربول‬⁩ على استعداد للاستماع إلى عروض لبيع محمد صلاح ولكن بشرط وحيد وهو إذا كان السعر مناسبًا".