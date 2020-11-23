انبي يتمسك بلاعبيه الدوليين في مباريات الدوري

تقدم نادي انبي برئاسة المحاسب مصطفى الأمير بخطاب رسمي الي الاتحاد المصري لكرة القدم مطالباً بالتأكيد علي مراعاة عدم اقامة أي مباريات للفريق الاول دون مشاركة اللاعبين الدوليين عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المسابقه وعدم فرض الامر الواقع .

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن هناك اربعة

لاعبين من فريق انبي الاول مع المنتخب الاوليمبي وهم: لاعب الوسط احمد يوسف والظهير كريم فؤاد والمدافع اسامه جلال والحارس محمود جاد وجميعهم اساسيون مع فريق النادي وليس من العدالة مشاركة الفريق دون أحد منهم، حيث سيتضرر الفريق جدا من غيابهم في ظل مسابقة يتوقع لها الجميع أنها ستكون الاقوي في السنوات العشرة الاخيرة.

وألمح عبد الناصر إلى أن فريق أنبي يضم العدد الأكبر من الدوليين ضمن صفوف المنتخب الأولمبي، ونتشرف بهذا الا ان المشكلة أنه لن يتضررأي نادِ اخر مثل نادي إنبي.

وطالب عبد الناصر اتحاد الكرة بضرورة النظر بعين الاعتبار لهذا الامر اسوة بالأنديه الاخري في المواسم السابقة وحتي لا يصارع الفريق علي الهبوط مبكراً.