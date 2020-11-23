شوط أول سلبي بين الهلال والنصر في قمة الدوري السعودي

حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول من ديربي الرياض الذي يجمع بين الهلال والنصر في المباراة المقامة بينهم حاليا على استاد الملك فهد الدولي وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء الشوط الأول خالياً من الاثارة في ظل سيطرة حالة من الحذر علي لاعبي الفريقين، ما أدي الي ندرة في الفرص التهديفية علي المرميين.

دخل الهلال المباراة بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى :حبيب الوطيان خط الدفاع : محمد البريك، جانج هيون سو، علي آل البليهي، ياسر الشهرني.

خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، لوسيانو فيتو.

خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز

بينما دخل فريق النصر المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى :براد جونز.

خط الدفاع : سلطان الغنام، عبدالاله العمري، مايكون

بيريرا، كيم سو.

خط الوسط : عبدالمجيد الصليهم، بيتروس ماتيوس، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم : مارتينيز، ايمن يحيي، خالد الغنام.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10، حيث نجح الزعيم في تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط.

علي الجانب الاخر يحتل العالمي المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات حيث استطاع تحقيق الفوز في مباراة وحيدة، بينما تلقي 3 هزائم علي يد الفتح، التعاون والشباب .

