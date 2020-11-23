رسمياً.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد سامي

أعلن نادي بيراميدز رسمياً عن التعاقد مع أحمد سامي قلب دفاع مصر المقاصة لينضم لصفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتأتي صفقة التعاقد مع سامي من أجل تدعيم خط دفاع الفريق وفقاً لطلبات المدير الفني الجديد رودلفو اروابارينا. أجل تدعيم خط دفاع الفريق وفقاً لطلبات المدير الفني الجديد رودلفو اروابارينا. ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عدد من الصور لسامي اثناء توقيعه عقود الانتقال للفريق. الإجتماعي "تويتر" عدد من الصور لسامي اثناء توقيعه عقود الانتقال للفريق. وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عن عدد من الصفقات المدورية في مقدمتها الثلاثي رمضان صبحي وشريف اكرامي وأحمد فتحي بجنب محمود وادي.

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