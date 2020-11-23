الليلة.. قناة الزمالك تذيع اجتماع مرتضى منصور باللاعبين

تذيع قناة نادي الزمالك الليله لقاء المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة النادي مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك قبل لقاء القمة أمام الأهلي فى نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى. الأول لكرة القدم وذلك قبل لقاء القمة أمام الأهلي فى نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى. كما سيتم نشر الفيديو على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية لرئيس النادي.

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