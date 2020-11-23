ايمن عبد العزيز يقترب من جهاز الزمالك ..تعرف علي السبب

اقترب أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق من التواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الأبيض في لقاء القمة أمام الأهلي الجمعة المقبل بنهائي افريقيا، بسبب إصابة المدرب العام مدحت عبد الهادي بفيروس كورونا.
من المقرر أن يخضع عبد الهادي لمسحة جديدة بعد غدِ الأربعاء من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للكشف عن فيروس كورونا مع جميعاللاعبين والجهاز الفني للزمالك. وسبق وأن تواجد أيمن عبد العزيز في الجهاز الفني للزمالك تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو.
كان مصدر مسؤول بنادي الزمالك قد أكد بأن اللاعب محمود حمدي الونش مدافع الزمالك سوف يجري غدا" الثلاثاء" مسحة ثانية للتأكد من اصابته من عدمه بفيروسكورونا المستجد.
واكدت الفحوصات التي خضع لها محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا المستجد .
وكان الونش قد خضع لمسحة طبية أمس الأحد، وظهرت نتيجتها والتي أكدت إصابته بفيروس كورونا، بينما جاءت باقي المسحات سلبية. وخضع الونش للعزل الطبي حتى لا ينقل العدوى لزملائه في الفريق، وذلك قبل 4 ايام فقط من نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقد سادت حالة من القلق بين الجهاز الفني للفريق بقيادة باتشيكو لصعوبة لحاقه بالمباراة.
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