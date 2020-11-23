ميلان الايطالي يكشف مدة غياب ابراهيموفيتش بسبب الإصابة

كشف نادي ميلان الايطالي عن مدة غياب نجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن الملاعب بعد الاصابة العضلية التي لحقت به خلال مشاركته في مباراة الأمس أمام نابولي في الدوري الايطالي. أمام نابولي في الدوري الايطالي. وأكد النادي عبر المتحدث الرسمي ان ابراهيموفيتش يحتاج الي اسبوعين او ثلاثة اسابيع علي اقصي تقدير قبل العودة للمشاركة في المباريات مرة أخري. اقصي تقدير قبل العودة للمشاركة في المباريات مرة أخري. ويغيب ابراهيموفيتش عن مباراتي ليل وسلتيك ضمن منافسات بطولة الدوري الاوروبي. ويتصدر النجم السويدي المخضرم قائمة هدافي الدوري الايطالي في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف.

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