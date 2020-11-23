تأكد غياب الدولي الايفواري ولفريد زاها نجم كريستال بالاس عن صفوف فريقه في المواجهة التي يخوضها بعد قليل امام بيرنلي بعد التأكد من اصابته بفيروس امام بيرنلي بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا وجاءت المسحة التي خضع لها اللاعب ايجابية، ليتم استبعاده من تشكيلة فريقه. واجري روي هدودسون المدير الفني لكريستال بالاس تعديلاً في تشكيلته بالدفع بالمهاجم البلجيكي باتشواي بدلاص من زاها.

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الانجليزي.. زاها يغب عن كريستال بالاس في مواجهة بيرنلي بعد اصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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