وكيل اعمال رونالدو “خورخي مينديز” يتحدث عن مستقبل موكله مع يوفنتوس

تحدث وكيل الأعمال الشهير “خورخي مينديز” عن أبرز زبنائه “كريستيانو رونالدو” ونفى الأخبار الرائجة برغبة موكله البرتغالي في مغادرة بطل إيطاليا يوفنتوس في نهاية الموسم الجاري.

وظهر شائعات خلال الأسابيع القليلة الماضية تزعم نية كريستيانو رونالدو في البحث عن وجهة جديدة، بعد فشله في تحقيق الهدف المنشود من قبل إدارة يوفنتوس وهو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ نهاية القرن العشرين.

‏وقال خورخي مينديز بهذا الخصوص : “كريستيانو رونالدو لن يترك يوفنتوس، على الأقل قبل نهاية عقده، هو يشعر بأنه في منزله في تورينو ويريد تحطيم أرقاماً قياسية جديدة هنا، سوف ترون ذلك”.

وختم مينديز حديثه بالتأكيد على اسطورية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكونه من أفضل اللاعبين عبر العصور وأضاف: “كريستيانو لا يمكن مقارنته بأحد، أعتقد أن قلةٌ قليلة ما زالوا يشكّكون به حتى الآن”.

وأكمل: “سيصبح الهدّاف الأفضل عبر كل العصور، ولن يشعر بالرضا حتى يكمل مهمته هنا وهي الفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس”.

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