سوق الانتقالات| رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع مدافع وادي دجلة “بيكهام”

أنهى مدير التعاقدات بالنادي الأهلي “أمير توفيق“، صفقة جديدة لتدعيم خط دفاع القلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل.

واتفق الأهلي مع أحمد رمضان المشهور بـ”بيكهام” على انتقاله رسميًا لمدة خمس مواسم، على أن يحصل نادي وادي دجلة على مبلغ 12.5 مليون جنيه مصري.

وسبق وأعلن الأهلي ضمه لثلاث لاعبين وهم بدر بانون وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر، ليصبح بيكهام هو الصفقة الرابعة بشكل رسمي.

بيكهام كان أحد لاعبي النادي الأهلي، قبل انتقاله بصفة نهائية إلى وادي دجلة في يناير 2019، ضمن صفقة انضمام محمد محمود إلى الفريق الأحمر.

وتألق بيكهام مع دجلة خلال الموسم المنقضي، كما كان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب مصر الأوليمبي والتي تأهلت لخوض أولمبياد طوكيو 2020

..