حالات كورونا اليوم| صدمة داخل الزمالك بعد إصابة مدافع الفريق بالفيروس

قالت مصادر داخل نادي الزمالك، أن المدافع محمود حمدي “الونش” أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بعد المسحة الطبية التي خضع لها مساء أمس الأحد.

وأوضحت المصادر، أن المسحة الطبية أثبتت إصابة محمود الونش مدافع فريق الزمالك، بفيروس كورونا، حيث تلقى الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة “جايمي باتشيكو” صدمة كبيرة، خاصة أنه تمت إراحة اللاعب في مباراة دور الثمانية أمام نادي مصر، ببطولة كأس مصر، من أجل تجهيزه للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة القادم، في تمام التاسعة مساءًا على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تعتبر المواجهة الأولي من نوعها بين الناديين في نهائي البطولة القارية.

وتسود حالة شديدة من القلق داخل نادي الزمالك، خوفًا من ظهور إصابات آخرى، بفيروس كورونا، حيث أثبتت ذات المسحة عن إصابة ثلاث إداريين يعملون داخل الفريق الأول لكرة القدم.

ويحيط الغموض بموقف “الونش” من المشاركة في المباراة النهائية للبطولة، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير، في الفترة الماضية، بعدما تألق وأصبح لاعبًا أساسيًا في منتخب مصر الأول.

وكان الونش قد قاد دفاع منتخب مصر أمام توجو، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 والتي تقام بالكاميرون.

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