موكوكو على موعد مع رقم قياسي مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا

بات بإمكان يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، أن يصبح غدًا الثلاثاء أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أختياره ضمن قائمة الفريق.

وأكد دورتموند، اليوم الإثنين، أن موكوكو الذي دخل عامه السادس عشر يوم الجمعة الماضي، تم تسجيله في الوقت المناسب لدى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لمواجهة كلوب بروج البلجيكي.

وقال لوسيان فافر المدير الفني للفريق: “سوف نرى، لدينا العديد من الخيارات في الهجوم”، محذرًا من التوقعات العالية حول مشاركة موكوكو.

وبات موكوكو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا)، بعدما شارك كبديل في مباراة الفريق أمام هيرتا برلين التي فاز بها دورتموند 5 2/، في الدقيقة 85، بعمر 16 عامًا ويوم واحد فقط.

وفي حالة عدم مشاركة موكوكو أمام كلوب بروج، سيكون لديه فرصة إضافية لكسر رقم النيجيري سيلستين بابايارو الذي لعب لفريق أندرلخت البلجيكي بعمر 16 عامًا و87 يومًا عام .1994

ورغم ذلك إعترف فافر، أن فريقه ربما تطرأ عليه بعض التغييرات في ظل الجدول المزدحم بالمباريات بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- خلال الموسم الجاري.

وأضاف: “سنواصل العمل بنظام المداورة، هذا ضروري، أن تخوض عشر مباريات في 30 يومًا هذا أمر صعب”.

وربما يكون الجناح الإنجليزي جادون سانشو، الذي امتثل للراحة في مواجهة هيرتا برلين، واحد من هؤلاء اللاعبين المتوقع عودتهم.

وكان دورتموند فاز على كلوب بروج في مباراة الذهاب 3 / صفر، لكن فافر الذي يتصدر فريقه المجموعة السادسة، قال إن فريقه لن يتعامل مع أي شيء على أنه مضمون، مؤكدًا أن الفريق البلجيكي فريق جيد للغاية.