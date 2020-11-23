الإنجليز يحللون مستوى ليفربول من دون محمد صلاح

يرى حارس مرمى ليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبق، ديفيد جيمس أن الريدز يظهر أفضل في غياب النجم المصري محمد صلاح.

ويتألق صلاح مع ليفربول منذ انضمامه من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث سجل النجم المصري 104 هدف خلال 165 مباراة خاضها مع الريدز حتى الآن.

واستطاع صلاح قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2019/20، بعد عام فقط من تحقيق ثلاثية: دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وقال جيمس في تصريحات نقلتها صحيفة الميرور البريطانية: “أرى أن ليفربول يجب أن يبيع محمد صلاح إذا كان السعر مناسبًا”.

وأضاف: “أعلم أن الموضوع ليس سهلًا، خاصة أن لديك لاعبًا يسجل الأهداف باستمرار، وهذا ما يريده كل فريق، ومحمد صلاح يفعل ذلك دائمًا مع ليفربول”.

وتابع: “لا أعتقد أن محمد صلاح لا غنى عنه، يمكن أن يحل مكانه جوتا، وكذلك هناك أوريجي، مينامينو، بالإضافة لماني، وفيرمينو. الهجوم، لن يتأثر كثيرًا برحيله”.

وواصل: “إذا ذهب إلى مانشستر سيتي، لن يكون عملًا جيدًا من ليفربول، ولكن في حالة انضمامه إلى ريال مدريد أو دوري مختلف، سيكون ذلك أكثر منطقية، والأهم من ذلك أن يكون السعر مناسبًا”.

وأكمل: “رحيل صلاح لن يخلق فجوة كبيرة، لأن الفريق لا يعتمد عليه فقط، ليس مثل مانشستر سيتي الذي يعتمد على أجويرو، وفي حالة غيابه يظهر الفريق بشكل مختلف”.

وأوضح: “لقد قلت هذا من قبل، ولكن لا أعني بذلك أنه ليس لاعبًا رائعًا، إنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، ولكن أردت توضيح بعض النقاط؛ والتي أهمها أن ليفربول أحيانًا يكون أفضل في غيابه، من حيث زيادة الانسيابية بين اللاعبين الآخرين، ويتسببون في تشكيل خطورة على دفاعات الخصم”.

وأتم: “اللاعبون الذين يلتقطون الكرة ويركضون بها، من السهل أحيانًا إيقافهم، وهذا ما يحدث مع صلاح في بعض المواقف، رغم أنه سجل ثمانية أهداف هذا الموسم”.

قد يكون صلاح يمكن الاستغناء عنه بالفعل، لكن إحصائياته التهديفية وإنجازاته مع ليفربول من الصعب تكرارها مستقبلًا.

النجم المصري، هو رابع أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 50 هدفًا ، وهداف ليفربول في المواسم الثلاثة الماضية.

كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي (الأكثر تسجيلًا) في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017/18.