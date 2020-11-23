ديربي الرياض | تاريخ مواجهات الهلال والنصر آخر “30 سنة”

15 مارس 1990 الهلال 0-0 النصر الدوري السعودي 18 سبتمبر 1990 الهلال 0-1 النصر كأس الاتحاد السعودي 1 أكتوبر 1990 النصر 1-0 الهلال كأس الاتحاد السعودي 21 ديسمبر 1990 الهلال 0-0 النصر الدوري السعودي 4 يونيو 1991 النصر 2-1 الهلال الدوري السعودي 16 مارس 1992 النصر 1-1 الدوري السعودي 29 أبريل 1992 الهلال 1-2 النصر الدوري السعودي 15 فبراير 1993 النصر 2-3 الهلال الدوري السعودي 21 مايو 1993 الهلال 4-1 النصر الدوري السعودي 26 أكتوبر 1993 النصر 1-0 الهلال كأس الاتحاد السعودي (نصف النهائي) 19 نوفمبر 1993 الهلال 3-0 النصر الدوري السعودي 21 يناير 1994 النصر 1-1 الهلال الدوري السعودي 21 أبريل 1994 الهلال 0-1 النصر الدوري السعودي 17 أكتوبر 1994 النصر 4-4 الهلال كأس الاتحاد السعودي 7 نوفمبر 1994 الهلال 1-2 النصر كأس الاتحاد السعودي 19 يناير 1995 الهلال 1-2 النصر الدوري السعودي 7 أبريل 1995 النصر 1-1 الهلال الدوري السعودي 9 يونيو 1995 النصر 3-1 الهلال الدوري السعودي 11 ديسمبر 1995 الهلال 0-0 النصر (فوز الهلال 4-2 بركلات الجزاء) البطولة العربية 1995 (نصف النهائي) 23 يناير 1996 الهلال 3-2 النصر الدوري السعودي 12 أبريل 1996 النصر 2-2 الهلال الدوري السعودي 11 يناير 1997 النصر 0-2 الهلال الدوري السعودي 21 مارس 1997 الهلال 0-3 النصر الدوري السعودي 25 أبريل 1997 النصر 1-2 الهلال كأس ولي العهد السعودي 23 مايو 1997 الهلال 2-2 الدوري السعودي (المربع الذهبي) 30 مايو 1997 النصر 1-3 الهلال الدوري السعودي (المربع الذهبي) 21 سبتمبر 1997 الهلال 1-1 النصر (فوز النصر بركلات الجزاء 4-2) كأس الأمير فيصل بن فهد (نصف النهائي) 7 نوفمبر 1997 الهلال 2-0 النصر الدوري السعودي 9 يناير 1998 النصر 2-1 الهلال الدوري السعودي 22 سبتمبر 1998 الهلال 1-2 النصر كأس الأمير فيصل بن فهد(المجموعات) 13 أكتوبر 1998 النصر 0-0 الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد (المجموعات) 15 ديسمبر 1998 النصر 0-2 الهلال الدوري السعودي 19 مارس 1999 الهلال 2-2 النصر الدوري السعودي 8 نوفمبر 1999 الهلال 0-0 النصر كأس المؤسس الملك عبد العزيز (ذهاب نصف النهائي) 23 نوفمبر 1999 النصر 1-2 الهلال كأس المؤسس الملك عبد العزيز (إياب نصف النهائي) 8 ديسمبر 1999 الهلال 0-0 النصر الدوري السعودي 25 فبراير 2000 النصر 1-0 الهلال الدوري السعودي 22 نوفمبر 2000 الهلال 2-1 النصر البطولة العربية (النهائي) 4 يناير 2001 النصر 1-2 الهلال الدوري السعودي 25 يناير 2001 الهلال 2-2 النصر الدوري السعودي 3 أبريل 2001 الهلال 1-1 النصر البطولة العربية 19 أبريل 2001 النصر 1-0 الهلال الدوري السعودي 26 أبريل 2001 الهلال 0-0 النصر الدوري السعودي 4 ديسمبر 2001 الهلال 0-0 النصر الدوري السعودي 21 مارس 2002 النصر 3-2 الهلال الدوري السعودي 2 يناير 2003 الهلال 1-1 النصر الدوري السعودي 24 أبريل 2003 النصر 0-2 الهلال الدوري السعودي 10 سبتمبر 2003 النصر 1-1 الهلال الدوري السعودي 15 يناير 2004 الهلال 1-2 النصر الدوري السعودي 16 أكتوبر 2004 الهلال 2-0 النصر الدوري السعودي 5 مايو 2005 النصر 1-1 الهلال الدوري السعودي 22 أغسطس 2005 الهلال 2-0 النصر كأس الأمير فيصل بن فهد (المجموعات) 5 سبتمبر 2005 النصر 1-0 الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد (المجموعات) 2 ديسمبر 2005 الهلال 1-1 النصر الدوري السعودي 3 مارس 2006 النصر 1-2 الهلال الدوري السعودي 3 ديسمبر 2006 الهلال 2-1 النصر الدوري السعودي 15 أبريل 2007 النصر 0-1 الهلال الدوري السعودي 6 نوفمبر 2007 النصر 1-3 الهلال الدوري السعودي 14 ديسمبر 2007 الهلال 1-1 النصر الدوري السعودي 8 فبراير 2008 الهلال 2-0 النصر كأس ولي العهد السعودي 2 أبريل 2008 الهلال 1-2 النصر كأس الأمير فيصل بن فهد (النهائي) 18 أكتوبر 2008 الهلال 2-1 النصر الدوري السعودي 23 يناير 2009 النصر 0-2 الهلال الدوري السعودي 23 فبراير 2009 الهلال 1-0 النصر كأس ولي العهد السعودي (نصف النهائي) 17 أبريل 2009 النصر 1-1 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال (المجموعات) 26 أبريل 2009 الهلال 0-0 النصر كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال (المجموعات) 29 سبتمبر 2009 الهلال 2-2 النصر الدوري السعودي (زين) 11 أكتوبر 2009 الهلال 2-1 النصر كأس الأمير فيصل بن فهد (المجموعات) 12 ديسمبر 2009 النصر 2-2 الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد (المجموعات) 31 ديسمبر 2009 النصر 2-1 الهلال الدوري السعودي (زين) 10 فبراير 2010 النصر 1-2 الهلال كأس ولي العهد السعودي 20 أبريل 2010 النصر 3-5 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين (ذهاب نصف النهائي) 2 مايو 2010 الهلال 1-1 النصر كأس خادم الحرمين الشريفين (إياب نصف النهائي) 24 أكتوبر 2010 الهلال 1-1 النصر الدوري السعودي (زين) 10 مارس 2011 النصر 0-2 الهلال كأس ولي العهد السعودي 24 أبريل 2011 النصر 0-1 الهلال الدوري السعودي (زين) 24 نوفمبر 2011 النصر 0-3 الهلال الدوري السعودي (زين) 23 يناير 2012 الهلال 4-1 النصر كأس ولي العهد السعودي (ربع النهائي) 25 مارس 2012 الهلال 1-0 النصر الدوري السعودي (زين) 1 سبتمبر 2012 النصر 1-3 الهلال الدوري السعودي (زين) 30 يناير 2013 الهلال 0-1 النصر الدوري السعودي (زين) 22 فبراير 2013 الهلال 1-1 النصر (فوز الهلال 4-2 بركلات الجزاء) كأس ولي العهد السعودي (النهائي) 25 نوفمبر 2013 الهلال 1-2 النصر الدوري السعودي (عبد اللطيف جميل) 1 فبراير 2014 الهلال 1-2 النصر كأس ولي العهد السعودي (النهائي) 21 فبراير 2014 النصر 3-4 الهلال الدوري السعودي (عبد اللطيف جميل) 13 ديسمبر 2014 النصر 1-0 الهلال الدوري السعودي (عبد اللطيف جميل) 10 مايو 2015 الهلال 0-1 النصر الدوري السعودي (عبد اللطيف جميل) 5 يونيو 2015 النصر 1-1 الهلال (فوز الهلال 7-6 بركلات الجزاء) كأس خادم الحرمين الشريفين (النهائي) 12 أغسطس 2015 النصر 0-1 الهلال كأس السوبر السعودي 24 ديسمبر 2015 النصر 1-2 الهلال الدوري السعودي (عبد اللطيف جميل) 10 مارس 2016 الهلال 2-0 النصر الدوري السعودي (عبد اللطيف جميل) 16 ديسمبر 2016 النصر 1-1 الهلال الدوري السعودي (عبد اللطيف جميل) 26 ديسمبر 2016 الهلال 0-2 النصر كأس ولي العهد السعودي (نصف النهائي) 1 أبريل 2017 النصر 0-2 الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين (ربع النهائي) 4 مايو 2017 الهلال 5-1 النصر الدوري السعودي (عبد اللطيف جميل) 26 أكتوبر 2017 النصر 1-2 الهلال الدوري السعودي 8 فبراير 2018 الهلال 2-2 النصر الدوري السعودي 8 ديسمبر 2018 الهلال 2-2 النصر الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ) 29 مارس 2019 النصر 3-2 الهلال الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) 27 أكتوبر 2019 الهلال 1-2 النصر الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) 5 أغسطس 2020 النصر 1-4 الهلال الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) 23 نوفمبر 2020 الهلال - النصر الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)

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