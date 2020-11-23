شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تردد بقوة داخل اروقة النادى الأهلى، إصابة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء، بفيروس كورونا، وذلك عقب عودته من رحلة توجو مع المنتخب الوطنى، والتى حقق فيها المنتخب الفوز على الفريق التوجولى بنتيجة 3-1.

ويتكتم المسؤولين فى النادى الأهلى على الأمر، وحتى الأن لم يتم تأكيد او نفى إصابة الحارس الدولى، حيث كان اللاعب مخالطا لمحمد الننى لاعب فريق آرسنال الإنجليزى وظهر خلال رحلة توجو فى صورة تجمعه بلاعب الفريق الإنجليزى ومحمود حمدى الونش لاعب الزمالك الذى تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا وتم عزله وبدأ إجراءات العلاج.

ومن المقرر ان يخضع محمد الشناوى لمسحة قبل مسحة الاتحاد الأفريقي الأربعاء للتأكد من تواجده فى مباراة القمة الأفريقية المقررة الجمعة المقبل من عدمه.