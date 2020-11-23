شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عزل «الونش» وبدء إجراءات علاجه واللاعب سيجرى مسحة جديدة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك أن الجهاز الطبى بالفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، قام بعزل محمود حمدى «الونش» لاعب الفريق، عقب ثبوت إيجابية عينة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الخاصة باللاعب وعلى الفور بدأ في اتخاذ الإجراءات الإحترازية وإجراءات علاجه.

وقال منصور، «ثبتت إيجابية المسحة التي خضع لها الونش مع الفريق، أمس، ليتم عزله مباشرة وبدء إجراءات علاجه، وسنقوم غدا بعمل مسحة أخرى له ونتمنى ان تكون نتيجتها سلبية ليلحق اللاعب بمباراة نهائى دورى ابطال افريقيا المقررة الجمعة المقبل».

وكان محمود الونش، ضمن قائمة المنتخب الوطنى لمباراتي توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وسجل هدف الفراعنة في المواجهة الأولى بالقاهرة، وتواجد في المباراة الثانية، وظهر في احد الصور في رحلة توجو برفقة محمد الننى لاعب فريق آرسنال الإنجليزى والذى اصيب بفيروس كورونا ولم يشارك في مباراة العودة امام المنتخب التوجولى.