شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يضم بيكهام لمدة 5 سنوات مقابل هذا الرقم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادى دجلة، على عقود انتقاله للأهلي بشكل رسمى اليوم الاثنين مقابل 12 مليوناً و500 ألف جنيه لمدة خمس سنوات.

واتفق مسئولو الأهلي مع دجلة على دفع قيمة الصفقة على قسطين، وعرض الأهلي على دجلة استعارة ثلاثة لاعبين ، لكن إدارة دجلة لم توافق وطالبت أن يكون الاتفاق مالياً بالكامل، وينضم اللاعب لتدريبات الفريق الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.