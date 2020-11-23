شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع شبكة bbc البريطانية، اليوم الإثنين، أن الحكومة البريطانية، أن الحكومة البريطانية قررت عودة الجماهير للمدرجات في الدوري الإنجليزي، بعد غياب استمر لـ8 أشهر.

ولم تشهد أي مباراة في الدوري الإنجليزي حضورًا للجمهور في المدرجات، منذ الإغلاق التام الأول في بريطانيا في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وبحسب شبكة BBC البريطانية، فإن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، سيصدر قرارًا اليوم بالسماح بعودة جزئية للجمهور في مدرجات الملاعب في إنجلترا، بعد نهاية فترة الإغلاق العام يوم 2 ديسمبر المقبل.