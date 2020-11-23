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عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا الشهر المقبل

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المصري اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع شبكة bbc البريطانية، اليوم الإثنين، أن الحكومة البريطانية، أن الحكومة البريطانية قررت عودة الجماهير للمدرجات في ، بعد غياب استمر لـ8 أشهر.

ولم تشهد أي مباراة في الدوري الإنجليزي حضورًا للجمهور في المدرجات، منذ الإغلاق التام الأول في بريطانيا في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي «كوفيد- 19».

وبحسب شبكة BBC البريطانية، فإن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، سيصدر قرارًا اليوم بالسماح بعودة جزئية للجمهور في مدرجات الملاعب في إنجلترا، بعد نهاية فترة الإغلاق العام يوم 2 ديسمبر المقبل.

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