شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع شبكة bbc البريطانية، اليوم الإثنين، أن الحكومة البريطانية، أن الحكومة البريطانية قررت عودة الجماهير للمدرجات في الدوري الإنجليزي، بعد غياب استمر لـ8 أشهر.
ولم تشهد أي مباراة في الدوري الإنجليزي حضورًا للجمهور في المدرجات، منذ الإغلاق التام الأول في بريطانيا في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وبحسب شبكة BBC البريطانية، فإن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، سيصدر قرارًا اليوم بالسماح بعودة جزئية للجمهور في مدرجات الملاعب في إنجلترا، بعد نهاية فترة الإغلاق العام يوم 2 ديسمبر المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.