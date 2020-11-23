شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود الونش بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. وعلم «المصري اليوم» أن العينة الخاصة بمحمود حمدي الونش، قد جاءت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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