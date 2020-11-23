شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي لليد: التفكير في مخاطبة شركات اللقاح العالمية لتوفير تطعيمات للمنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة، وكافة الوزراء المعنيين؛ لاصرارهم على خروج بطولة كأس العالم لكرة اليد بأفضل شكل ممكن رغم ظروف جائحة كورونا ، مؤكداً أنه لا توجد أي مشكلة خاصة بالمنتخبات حتي هذه اللحظة .

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لليد التفكير في مخاطبة شركات اللقاح العالمية لتوفير تطعيمات للمنتخبات وكافة المرافقين بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يجريه وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة.

حضر اللقاء، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن حسين لبيب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة وقيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء اللجان المعنية .