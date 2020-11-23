شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي لليد: التفكير في مخاطبة شركات اللقاح العالمية لتوفير تطعيمات للمنتخبات والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس الاتحاد الدولي لليد التفكير في مخاطبة شركات اللقاح العالمية لتوفير تطعيمات للمنتخبات وكافة المرافقين بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يجريه وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة.
حضر اللقاء، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن حسين لبيب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة وقيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء اللجان المعنية .
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