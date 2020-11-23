شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وحسن مصطفى يبحثان آخر الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد٢٠٢١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، آخر المستجدات والتجهيزات والاستعدادات وكل ما يتعلق باستضافة الحدث. والتي من المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل.

في بداية الاجتماع، أوضح وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، موضحاً قدرة الدولة على التعامل بحزم مع المخالفين، خاصة فترة إقامة البطولة، وكذلك مع دخول فصل الشتاء.

وطمأن وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد الدولي لليد على كافة الاستعدادات بالبطولة، بدءا من وصول الفرق والوفود المرافقة وصولاً للفنادق وصالات التدريب وصالات إقامة المباريات وحتى انتهاء الفعاليات ومغادرة كافة الوفود.

وأبدى الدكتور أشرف صبحي إعجابه الشديد لما وصلت إليه البنية التحتية الرياضية، خاصة الصالات الأربع المستضيفة لبطولة العالم لليد وما ستضيفه، معللاً ذلك بأن البطولات الكبرى في مختلف المجالات تضيف للبنية الأساسية.