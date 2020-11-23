شكرا لقرائتكم خبر موكوكو على موعد مع رقم قياسي أوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، يوسوفا موكوكو، من أن يصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد اختياره ضمن قائمة الفريق.

وأكد دورتموند أمس، أن موكوكو الذي دخل عامه الـ16 الجمعة الماضي، تم تسجيله في الوقت المناسب لدى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لمواجهة كلوب بروج البلجيكي اليوم.

وقال المدير الفني للفريق لوسيان فافر، «سوف نرى، لدينا عدد من الخيارات في الهجوم»، محذرا من التوقعات العالية حول مشاركة موكوكو.

وبات موكوكو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا)، بعدما شارك كبديل في مباراة الفريق أمام هيرتا برلين التي فاز بها دورتموند 5 - 2 في الدقيقة 85، بعمر 16 عاما ويوم واحد فقط.

وفي حالة عدم مشاركة موكوكو أمام كلوب بروج، ستكون لديه فرصة إضافية لكسر رقم النيجيري سيلستين بابايارو الذي لعب لفريق أندرلخت البلجيكي بعمر 16 عاما و87 يوما عام 1994.

ورغم ذلك اعترف فافر أن فريقه ربما تطرأ عليه بعض التغييرات في ظل الجدول المزدحم بالمباريات بسبب فيروس كورونا خلال الموسم الحالي.