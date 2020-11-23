ديوكوفيتش ينهي 2020 متصدرا تصنيف التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش موسم 2020 في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة أمس، بينما ظل الروسي دانييل ميدفيديف، المتوج أمس الأول بلقب البطولة الختامية للموسم، في المركز الرابع. ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 12030 نقطة، ويليه النجم الإسباني رافاييل نادال برصيد 9850 نقطة، والنمساوي دومينيك ثيم في المركز الثالث برصيد 9125 نقطة. وأنهى ميدفيديف الموسم في المركز الرابع بعد أن توج باللقب في بطولة باريس للأساتذة وتوج بلقب البطولة الختامية بالعاصمة البريطانية لندن، والتي شهدت فوزه على ديوكوفيتش ونادال وثيم ليصبح أول لاعب يهزم المصنفين الثلاثة الأوائل على العالم في البطولة الختامية. وأنهى ميدفيديف الموسم في المركز الرابع بعد أن توج باللقب في بطولة باريس للأساتذة وتوج بلقب البطولة الختامية بالعاصمة البريطانية لندن، والتي شهدت فوزه على ديوكوفيتش ونادال وثيم ليصبح أول لاعب يهزم المصنفين الثلاثة الأوائل على العالم في البطولة الختامية. المراكز العشرة الأولى في التصنيف: الصربي نوفاك ديوكوفيتش برصيد 12030 نقطة

الإسباني رافاييل نادال برصيد 9850 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم برصيد 9125 نقطة

الروسي دانييل ميدفيديف برصيد 8470 نقطة

السويسري روجيه فيدرر برصيد 6630 نقطة

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس برصيد 5925 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف برصيد 5525 نقطة

الروسي أندري روبليف برصيد 4119 نقطة

الأرجنتيني دييجو شوارتزمان برصيد 3455 نقطة

الإيطالي ماتيو بيريتيني برصيد 3075 نقطة

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