ديوكوفيتش ينهي 2020 متصدرا تصنيف التنس

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ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 12030 نقطة، ويليه النجم الإسباني رافاييل نادال برصيد 9850 نقطة، والنمساوي دومينيك ثيم في المركز الثالث برصيد 9125 نقطة.وأنهى ميدفيديف الموسم في المركز الرابع بعد أن توج باللقب في بطولة باريس للأساتذة وتوج بلقب البطولة الختامية بالعاصمة البريطانية لندن، والتي شهدت فوزه على ديوكوفيتش ونادال وثيم ليصبح أول لاعب يهزم المصنفين الثلاثة الأوائل على العالم في البطولة الختامية.
المراكز العشرة الأولى في التصنيف:
- الصربي نوفاك ديوكوفيتش برصيد 12030 نقطة
- الإسباني رافاييل نادال برصيد 9850 نقطة
- النمساوي دومينيك ثيم برصيد 9125 نقطة
- الروسي دانييل ميدفيديف برصيد 8470 نقطة
- السويسري روجيه فيدرر برصيد 6630 نقطة
- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس برصيد 5925 نقطة
- الألماني ألكسندر زفيريف برصيد 5525 نقطة
- الروسي أندري روبليف برصيد 4119 نقطة
- الأرجنتيني دييجو شوارتزمان برصيد 3455 نقطة
- الإيطالي ماتيو بيريتيني برصيد 3075 نقطة
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