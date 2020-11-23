استمرار بينتو مدربا للمنتخب الإماراتي

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وشهدت الأيام الماضية بعض المشاورات بين أعضاء الاتحاد حول بقاء بينتو، قبل أن يتم الاستقرار على استمراره مع دعمه معنويا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على بقاء الكولومبي خورخي لويس بينتو في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الأول لكرة القدم، وذلك من أجل تحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.وشهدت الأيام الماضية بعض المشاورات بين أعضاء الاتحاد حول بقاء بينتو، قبل أن يتم الاستقرار على استمراره مع دعمه معنويا.

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