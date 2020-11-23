استبعاد ميسي من مواجهة دينامو كييف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رونالد كومان أمس استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الفريق لمواجهة دينامو كييف الأوكراني المقررة اليوم في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وبدا الإجهاد على أداء ميسي خلال المباراة التي انتهت بهزيمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 0-1 السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني. ومع ذلك كان قرار كومان باستبعاد ميسي وكذلك لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج من مباراة اليوم بمثابة مفاجأة ضخمة. ومع ذلك كان قرار كومان باستبعاد ميسي وكذلك لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج من مباراة اليوم بمثابة مفاجأة ضخمة. وقال كومان «قررنا عدم إشراك ميسي ودي يونج. وضعنا جيد في دوري الأبطال، وهما يحتاجان إلى راحة». يشار إلى أنه كان من المتوقع أن يشارك دي يونج في مركز قلب الدفاع نظرا لإصابة جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي ورونالد أروخو.

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