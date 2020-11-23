شكرا لقرائتكم خبر فيفا يوقف رئيس الكاف 5 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة 5 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أحمد أحمد.

وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.

وأضاف البيان»خلصت الغرفة القضائية إلى أن أحمد انتهك المواد 15و20 و25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة الـ28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة 5 سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري».