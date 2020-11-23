شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الألماني يناقش وضع المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن الاتحاد أمس، أن أوليفر بيرهوف سيقدم تحليلا للمباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب الإسباني 0-6، وعن تطور المنتخب بشكل عام على مدار العامين الماضيين.وذكر الاتحاد أنه كان يجب منح لوف الوقت للتعامل مع الأمر، من الناحية الرياضية، بتحليل أسباب الهزيمة، وعلى المستوى الشخصي، للتعامل مع مشاعر خيبة الأمل.
وأوضح الاتحاد أنه بعد الاجتماع، سيقدم التفاصيل بشأن المناقشات التي جرت، وكذلك الخطوات المقبلة.
يشار إلى أن المنتخب الألماني سيخوض مبارياته المقبلة في مارس، حيث يخوض خلاله 3 مباريات، وهي الأخيرة قبل الإعلان عن قائمة بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الألماني يناقش وضع المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.