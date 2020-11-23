الاتحاد الألماني يناقش وضع المنتخب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيناقش في الرابع من ديسمبر المقبل، وضع المنتخب ومستقبل مديره الفني يواخيم لوف.

وأعلن الاتحاد أمس، أن أوليفر بيرهوف سيقدم تحليلا للمباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب الإسباني 0-6، وعن تطور المنتخب بشكل عام على مدار العامين الماضيين.

وذكر الاتحاد أنه كان يجب منح لوف الوقت للتعامل مع الأمر، من الناحية الرياضية ، بتحليل أسباب الهزيمة، وعلى المستوى الشخصي، للتعامل مع مشاعر خيبة الأمل.

وأوضح الاتحاد أنه بعد الاجتماع، سيقدم التفاصيل بشأن المناقشات التي جرت، وكذلك الخطوات المقبلة.

يشار إلى أن المنتخب الألماني سيخوض مبارياته المقبلة في مارس، حيث يخوض خلاله 3 مباريات، وهي الأخيرة قبل الإعلان عن قائمة بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.