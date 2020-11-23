شكرا لقرائتكم خبر أرسنال يدين الإساءات لبيبي وإلوسكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى أرسنال الإنجليزي استياءه الشديد من الإساءات التي تعرض لها مهاجمه الإيفواري نيكولاس بيبي ولاعب ليدز يونايتد أزيجان إلوسكي، بعد طرد الأول من مباراة الفريقين أمس الأول، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، كما شهدت طرد بيبي بعد تدخله بدون كرة على إلوسكي، ليتعرض الثنائي لموجة من الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أرسنال «ندين بشدة الإساءات التي تعرض لها نيكولاس بيبي وأزيجان إلوسكي في وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراتنا أمام ليدز يونايتد».