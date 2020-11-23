شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا للجهاز الفنى لمنتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمسحة كورونا أمس الأحد وظهرت نتيجتها اليوم وأثبتت سلبية العينة للجهاز الفني بالكامل ويضم حسام البدري المدير الفني وأحمد أيوب و طارق مصطفي وسيد معوض وأيمن طاهر ومحمد بركات مدير المنتخب وطبيب محمد أبو العلا .

كان منتخب مصر عاد الي القاهرة صباح يوم الاربعاء قادما من توجو بعد مواجهتهم يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ٢٠٢٢ وفاز الفراعنة بنتيجة ٣ / ١ ليتصدر الفراعنة قمة المجموعة برصيد ٨ نقاط .

كانت المسحة الاخيرة لمنتخب مصر قد اثبتت استمرار اصابة محمد النني بفيروس كورونا و اصابة احمد حسن كوكا و شادي جيلاني المنسق الاعلامي و مدلك المنتخب.