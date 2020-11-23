شكرا لقرائتكم تسوبيل عن قمة القرن : مواجهات الأهلي والزمالك تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الألمانى راينر تسوبيل، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، ذكرياته مع القلعة الحمراء، وقال تسوبيل فى تصريحات عبر برنامج السادسة على قناة الأهلى: الأهلى ضم جيل رائع خلال فترة تواجدى، وبالنسبة لى كان الأفضل سمير كمونة وحسام حسن، ووليد صلاح الدين كان من أكثر اللاعبين المهاريين، وعندما كنت فى الإمارات ودربت هناك، عرفت قيمة التدريب فى مصر وعملى فى الأهلى كانت الفترة الأفضل، وهناك فرق قوية فى الدورى المصرى مثل الزمالك والاسماعيلى، وحتى عندما دربت فى إيران كنت أرى الدورى المصرى أقوى.

أضاف: أعتز ببطولة الدورى المصرى لأنها أول بطولة حققتها مع الأهلى عندما توليت التدريب، ولكن عندما كنت لاعب كرة قدم فبطولة الدورى الألمانى مع بايرن ميونخ كانت أفضل ذكرياتى.

وعن قمة القرن التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى بنهائى دورى أبطال أفريقيا قال تسوبيل: مواجهات الزمالك تاريخية، وعندما يحدث هذا الأمر فى نهائى أفريقيا فهذا سيكتب فى التاريخ، الزمالك ضم لاعبين رائعين عندما كنت متواجداً بالأهلى.

واختتم: لا أستطع مشاهدة مباريات الدورى المصرى فى ألمانيا ولكنى أتابع أخبار الكرة المصرية من الأخبار ، وأهم ما يميز لاعبى الأهلى هو حرصهم على التتويج ببطولات دائماً.