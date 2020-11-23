شكرا لقرائتكم الزمالك ينعى وفاة أنيل نجونكا لاعب صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى نادى الزمالك، وفاة أنيل نجونكا، مدافع نادى صن داونز الجنوب أفريقى، والذى لقى مصرعه صباح اليوم، الاثنين، بعد تعرضه لحادث سير بمدينة كوازولو ناتال فى جنوب أفريقيا. وقالت صحيفة " soccerladuma " الجنوب أفريقية إن اللاعب توفى، وفقا لمصدر مقرب من اللاعب، والذى أكد مصرع مدافع صن داونز بشكل مأساوى فى حادث سيارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة لاعب صن داونز معلقين عليها: "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والآسى وفاة أنيل نجكونجكا مدافع نادي صن داونز صباح اليوم إثر حادث سير".

فى السياق ذاته ما زالت إدارة النادى الأهلى متمسكة بضم الأوروجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي، رغم رفض ناديه التفريط في خدماته على الأقل حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن القيد في جنوب أفريقيا مغلق حالياً وبالتالى فى حالة التفريط في اللاعب للأهلي فلن يقوم صن داونز بتعويضه قبل الانتقالات المقبلة.

ويواصل الأهلي جهوده لضم سيرينو فى ظل القناعة التامة بقدرات اللاعب لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى الذى سبق له تدريب سيرينو فى صن داونز لفترة طويلة، قبل تولّى موسيمانى مهمة تدريب الأهلى أول أكتوبر الماضي، وفتح الأهلي خطوط اتصال مُكثفة مع إدارة صن داونز لحسم الصفقة واستغل علاقة موسيمانى القوية بإدارة صن داونز باعتباره مدرباً سابقاً للفريق الجنوب أفريقى لمدة 8 سنوات، لكن إدارة صن داونز ما زالت تتحفظ على فكرة الاستغناء عن اللاعب الأورجويانى.